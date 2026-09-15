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Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка

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Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 1
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 2
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 3
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 4
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 5
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 6
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
When Earth Lets Go
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 1
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 2
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 3
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 4
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 5
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 6
  • Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
When Earth Lets Go
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) представляет собой захватывающий музыкальный альбом от талантливой норвежской группы Gazpacho. Когда Земля отпускает нас, это прекрасное творение истинно заставит вас проникнуться их музыкой. Вдохновленные природой и глубокими эмоциями, Gazpacho создал неповторимое звучание, сочетающее интенсивные мелодии, лирическую эмоциональность и музыкальную экспериментальность. Их звук перенесет вас в удивительный мир историй и идей. Купить виниловую пластинку Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) – это отличная возможность вобрать в себя весь творческий потенциал этой группы. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и погрузитесь в уникальные звуки Gazpacho, которые навсегда останутся в вашем сердце.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
When Earth Lets Go
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) представляет собой захватывающий музыкальный альбом от талантливой норвежской группы Gazpacho. Когда Земля отпускает нас, это прекрасное творение истинно заставит вас проникнуться их музыкой. Вдохновленные природой и глубокими эмоциями, Gazpacho создал неповторимое звучание, сочетающее интенсивные мелодии, лирическую эмоциональность и музыкальную экспериментальность. Их звук перенесет вас в удивительный мир историй и идей. Купить виниловую пластинку Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) – это отличная возможность вобрать в себя весь творческий потенциал этой группы. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и погрузитесь в уникальные звуки Gazpacho, которые навсегда останутся в вашем сердце.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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