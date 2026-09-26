Top.Mail.Ru
8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8436569191347, Виниловая пластинка Davis, Miles, Milestones - фото 1
8436569191347, Виниловая пластинка Davis, Miles, Milestones - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569191347, Виниловая пластинка Davis, Miles, Milestones - фото 1
  • 8436569191347, Виниловая пластинка Davis, Miles, Milestones - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка

Группа Майлза Дэвиса 1958 года представляла собой не квинтет, а секстет, к которому присоединился Джулиан «Пушечное ядро» Аддерли на альт-саксофоне. Первым студийным альбомом группы стал Milestones. Ритм-секция была такой же, как у классического квинтета 1956 года: Ред Гарланд на фортепиано, Пол Чемберс на басу и Филли Джо Джонс на барабанах, а также Майлз, Кэннонболл и Джон Колтрейн. В своей автобиографии Майлз так описал создание альбома: «Я хотел собрать свою группу в студии, и мы записали «Billy Boy», «Straight, No Chaser», «Milestones», «Two Bass Hit». , Сид впереди и Доктор. Джекл» (указанный как «Доктор Джекилл») для альбома «Milestones». Я играл на пианино в «Sids Ahead», потому что Рэд разозлился на меня, когда я пытался ему что-то сказать, и ушел. Но мне понравилось, как группа звучала на этой пластинке, и я знал, что у нас есть что-то особенное. Трейн и Кэннон действительно надрали задницы и к тому времени действительно привыкли друг к другу».

Отзывы о товаре 8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Группа Майлза Дэвиса 1958 года представляла собой не квинтет, а секстет, к которому присоединился Джулиан «Пушечное ядро» Аддерли на альт-саксофоне. Первым студийным альбомом группы стал Milestones. Ритм-секция была такой же, как у классического квинтета 1956 года: Ред Гарланд на фортепиано, Пол Чемберс на басу и Филли Джо Джонс на барабанах, а также Майлз, Кэннонболл и Джон Колтрейн. В своей автобиографии Майлз так описал создание альбома: «Я хотел собрать свою группу в студии, и мы записали «Billy Boy», «Straight, No Chaser», «Milestones», «Two Bass Hit». , Сид впереди и Доктор. Джекл» (указанный как «Доктор Джекилл») для альбома «Milestones». Я играл на пианино в «Sids Ahead», потому что Рэд разозлился на меня, когда я пытался ему что-то сказать, и ушел. Но мне понравилось, как группа звучала на этой пластинке, и я знал, что у нас есть что-то особенное. Трейн и Кэннон действительно надрали задницы и к тому времени действительно привыкли друг к другу».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569191347, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка – стоимость товара 3170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...