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John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 3
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 4
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 5
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HOOKER, JOHN LEE
filter_none Товар входит в коллекцию HOOKER, JOHN LEE

Коллекция HOOKER, JOHN LEE


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, Boogie Chillun, Crawlin' Kingsnake, Little Wheel, I'm In The Mood, Solid Sender, Democrat Man, No Shoes, Hobo Blues, Dimples, I Love You Honey, Tupelo, No More Doggin', Leave My Wife Alone, Rosie Mae, Mambo Chillun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, Boogie Chillun, Crawlin' Kingsnake, Little Wheel, I'm In The Mood, Solid Sender, Democrat Man, No Shoes, Hobo Blues, Dimples, I Love You Honey, Tupelo, No More Doggin', Leave My Wife Alone, Rosie Mae, Mambo Chillun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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