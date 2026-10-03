John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 424432
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, Boogie Chillun, Crawlin' Kingsnake, Little Wheel, I'm In The Mood, Solid Sender, Democrat Man, No Shoes, Hobo Blues, Dimples, I Love You Honey, Tupelo, No More Doggin', Leave My Wife Alone, Rosie Mae, Mambo Chillun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, Boogie Chillun, Crawlin' Kingsnake, Little Wheel, I'm In The Mood, Solid Sender, Democrat Man, No Shoes, Hobo Blues, Dimples, I Love You Honey, Tupelo, No More Doggin', Leave My Wife Alone, Rosie Mae, Mambo Chillun
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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John Lee Hooker - The Very Best Of (5060397601261) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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