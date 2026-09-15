Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка
Inviolate - альбом Стива Вая, вышедший в 2022 году. В записи альбома принимали участие бас-гитарист Билли Шихэн (Talas, Mr. Big, Niacin), барабанщики: Винни Колаюта и Терри Джон Боззио. Все исполнители, участвовавшие в записи считаются разными авторитетными музыкальными изданиями лучшими рок-музыкантами из ныне живущих. На альбоме стоит обратить внимание на захватывающую композицию Teeth Of The Hydra, которую Стив Вай исполняет на гитаре с тремя грифами. Издание на 180-гр чёрном виниле. Стив Вай - американский музыкант, гитарист-виртуоз, композитор, певец, актёр, музыкальный продюсер. Начал музыкальную карьеру в группе Фрэнка Заппы, с которой записывался и выступал на концертах в начале 80-х. В 1983 году перешёл к сольным выступлениям. К 2012 году записал 9 сольных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 15 млн копий. Стив Вай является обладателем трёх премий Грэмми. Кроме Фрэнка Заппы, работал с Alcatrazz, Whitesnake, Дэвидом Ли Ротом, участвовал в проекте концертных туров G3. Стив Вай руководит собственным музыкальным лейблом Favored Nations, который специализируется на изданиях записей музыкантов-виртуозов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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