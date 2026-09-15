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Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка

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Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 1
Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 2
Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 3
Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Inviolate
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS, Favored Nations
Barcode
[0810020506822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Inviolate
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка

Inviolate - альбом Стива Вая, вышедший в 2022 году. В записи альбома принимали участие бас-гитарист Билли Шихэн (Talas, Mr. Big, Niacin), барабанщики: Винни Колаюта и Терри Джон Боззио. Все исполнители, участвовавшие в записи считаются разными авторитетными музыкальными изданиями лучшими рок-музыкантами из ныне живущих. На альбоме стоит обратить внимание на захватывающую композицию Teeth Of The Hydra, которую Стив Вай исполняет на гитаре с тремя грифами. Издание на 180-гр чёрном виниле. Стив Вай - американский музыкант, гитарист-виртуоз, композитор, певец, актёр, музыкальный продюсер. Начал музыкальную карьеру в группе Фрэнка Заппы, с которой записывался и выступал на концертах в начале 80-х. В 1983 году перешёл к сольным выступлениям. К 2012 году записал 9 сольных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 15 млн копий. Стив Вай является обладателем трёх премий Грэмми. Кроме Фрэнка Заппы, работал с Alcatrazz, Whitesnake, Дэвидом Ли Ротом, участвовал в проекте концертных туров G3. Стив Вай руководит собственным музыкальным лейблом Favored Nations, который специализируется на изданиях записей музыкантов-виртуозов.

Отзывы о товаре Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS, Favored Nations
Barcode
[0810020506822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Inviolate
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Inviolate - альбом Стива Вая, вышедший в 2022 году. В записи альбома принимали участие бас-гитарист Билли Шихэн (Talas, Mr. Big, Niacin), барабанщики: Винни Колаюта и Терри Джон Боззио. Все исполнители, участвовавшие в записи считаются разными авторитетными музыкальными изданиями лучшими рок-музыкантами из ныне живущих. На альбоме стоит обратить внимание на захватывающую композицию Teeth Of The Hydra, которую Стив Вай исполняет на гитаре с тремя грифами. Издание на 180-гр чёрном виниле. Стив Вай - американский музыкант, гитарист-виртуоз, композитор, певец, актёр, музыкальный продюсер. Начал музыкальную карьеру в группе Фрэнка Заппы, с которой записывался и выступал на концертах в начале 80-х. В 1983 году перешёл к сольным выступлениям. К 2012 году записал 9 сольных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 15 млн копий. Стив Вай является обладателем трёх премий Грэмми. Кроме Фрэнка Заппы, работал с Alcatrazz, Whitesnake, Дэвидом Ли Ротом, участвовал в проекте концертных туров G3. Стив Вай руководит собственным музыкальным лейблом Favored Nations, который специализируется на изданиях записей музыкантов-виртуозов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Vai - Inviolate (0810020506822) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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