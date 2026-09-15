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Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка

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Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 1
Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 2
Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 1
  • Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 2
  • Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMU
Barcode
[4029759179351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Enter: Death Box, Blades, Kamilah, 500 Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Enter: Death Box, Blades, Kamilah, 500 Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMU
Barcode
[4029759179351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Enter: Death Box, Blades, Kamilah, 500 Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Enter: Death Box, Blades, Kamilah, 500 Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Long Distance Calling - Eraser (coloured) (4029759179351) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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