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Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) – это замечательное издание для всех поклонников космической электроники и прогрессивного звучания. Recurring Dreams – это подборка лучших композиций от легендарной группы Tangerine Dream. Каждая песня окутывает слушателя своим гипнотическим звуком и создает атмосферу незабываемых путешествий в мире музыки. Виниловая пластинка Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, подчеркивающем ее стильное оформление. Этот релиз станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и подарит множество часов наслаждения. Купить виниловую пластинку Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) – это шанс обрести музыкальный шедевр, восхитительно воссоздающий звук и атмосферу эры электронной музыки.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) – это замечательное издание для всех поклонников космической электроники и прогрессивного звучания. Recurring Dreams – это подборка лучших композиций от легендарной группы Tangerine Dream. Каждая песня окутывает слушателя своим гипнотическим звуком и создает атмосферу незабываемых путешествий в мире музыки. Виниловая пластинка Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, подчеркивающем ее стильное оформление. Этот релиз станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и подарит множество часов наслаждения. Купить виниловую пластинку Tangerine Dream / Recurring Dreams (Black) (2LP) – это шанс обрести музыкальный шедевр, восхитительно воссоздающий звук и атмосферу эры электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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