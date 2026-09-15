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Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка

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Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 1
Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 2
Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Totem
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 1
  • Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 2
  • Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361571252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Totem
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка

Добавьте в свою коллекцию неповторимый блеск с виниловой пластинкой Soulfly / Totem (Silver Limited) (1LP). Альбом Totem от Soulfly отличается своей уникальной смесью металла, грува и этнических элементов. Эта запись становится истинным воплощением силы и духовности. Уникальное музыкальное путешествие, насыщенное мощными риффами, барабанными ритмами и захватывающими мелодиями. Купить виниловую пластинку Soulfly / Totem (Silver Limited) (1LP) и нежиться в звучании, которое обладает серебряным блеском. Этот ограниченный выпуск добавит стиль и элегантность в вашу коллекцию и сделает вашу вертушку центром внимания.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361571252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Totem
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Добавьте в свою коллекцию неповторимый блеск с виниловой пластинкой Soulfly / Totem (Silver Limited) (1LP). Альбом Totem от Soulfly отличается своей уникальной смесью металла, грува и этнических элементов. Эта запись становится истинным воплощением силы и духовности. Уникальное музыкальное путешествие, насыщенное мощными риффами, барабанными ритмами и захватывающими мелодиями. Купить виниловую пластинку Soulfly / Totem (Silver Limited) (1LP) и нежиться в звучании, которое обладает серебряным блеском. Этот ограниченный выпуск добавит стиль и элегантность в вашу коллекцию и сделает вашу вертушку центром внимания.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soulfly - Totem (coloured) (0727361571252) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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