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4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка

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4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 1
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 2
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 3
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 4
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 5
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 6
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 7
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 8
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 9
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 10
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 11
4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 1
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 2
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 3
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 4
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 5
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 6
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 7
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 8
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 9
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 10
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 11
  • 4029759155492, Виниловая пластинка Blackmore&#039;s Night, Nature&#039;s Light (coloured) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642234
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка

Natures Light - лимитированное издание студийного альбома 2021 года группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Первый студийный альбом музыканта за шесть лет. Релиз представлен на желтом виниле. Blackmore’s Night - фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Название группы может толковаться и как каламбур: Найт Блэкмора. Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе Rainbow.

Отзывы о товаре 4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Natures Light - лимитированное издание студийного альбома 2021 года группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Первый студийный альбом музыканта за шесть лет. Релиз представлен на желтом виниле. Blackmore’s Night - фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Название группы может толковаться и как каламбур: Найт Блэкмора. Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе Rainbow.
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Отзывы


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