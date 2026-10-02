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Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжка кухонная Garlyn СH-60

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Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 1
Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 2
Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 3
Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 4
Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 5
Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 1
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 2
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 3
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 4
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 5
  • Вытяжка кухонная Garlyn СH-60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640572
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Размеры в упаковке, см
66х50х49
Вес, кг.
14.3

Описание товара Вытяжка кухонная Garlyn СH-60

Эргономичная кухонная вытяжка с наклонной поверхностью избавит Вашу кухню от дыма и запахов. Производительность 750 м3/ч. Три скоростных режима. Плавный автоматический подъём/опускание. Сенсорная панель управления и контроль жестами.

Отзывы о товаре Вытяжка кухонная Garlyn СH-60




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Описание
Эргономичная кухонная вытяжка с наклонной поверхностью избавит Вашу кухню от дыма и запахов. Производительность 750 м3/ч. Три скоростных режима. Плавный автоматический подъём/опускание. Сенсорная панель управления и контроль жестами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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