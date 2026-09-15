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The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка

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The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 1
The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 2
The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 3
The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 4
The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Undertones
Альбом (сингл)
Positive Touch
Жанр
Post Punk
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 1
  • The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 2
  • The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 3
  • The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 4
  • The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538863307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Undertones
Альбом (сингл)
Positive Touch
Жанр
Post Punk
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fascination, Julie Ocean, Lifes Too Easy, Crisis Of Mine, Youre Welcome, His Good Looking Girlfriend, The Positive Touch, When Saturday Comes, Its Going To Happen, Sigh And Explode, I Dont Know, Hannah Doot, Boy Wonder, Forever Paradise

Отзывы о товаре The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538863307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Undertones
Альбом (сингл)
Positive Touch
Жанр
Post Punk
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fascination, Julie Ocean, Lifes Too Easy, Crisis Of Mine, Youre Welcome, His Good Looking Girlfriend, The Positive Touch, When Saturday Comes, Its Going To Happen, Sigh And Explode, I Dont Know, Hannah Doot, Boy Wonder, Forever Paradise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Undertones - Positive Touch (coloured) (4050538863307) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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