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Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка

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Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 1
Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 2
Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 3
Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 4
Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Raven
Альбом (сингл)
Stay Hard
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 1
  • Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 2
  • Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 3
  • Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 4
  • Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Raven
Альбом (сингл)
Stay Hard
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stay Hard, When The Going Gets Tough, On And On, Get It Right, Restless Child, Power And The Glory, Pray For The Sun, Hard Ride, Extract The Action, The Bottom Line

Отзывы о товаре Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Raven
Альбом (сингл)
Stay Hard
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stay Hard, When The Going Gets Tough, On And On, Get It Right, Restless Child, Power And The Glory, Pray For The Sun, Hard Ride, Extract The Action, The Bottom Line
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raven - Stay Hard (coloured) (8719262026940) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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