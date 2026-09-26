5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 636501
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 1982 года группы Mot?rhead. Последний альбом группы записанный в составе Килмистер-Тейлор-Кларк (в мае 1982 года Эдди Кларк покинет группу). Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание студийного альбома 1982 года группы Mot?rhead. Последний альбом группы записанный в составе Килмистер-Тейлор-Кларк (в мае 1982 года Эдди Кларк покинет группу). Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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