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5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка

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5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 1
5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 2
5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 3
5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 1
  • 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 2
  • 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 3
  • 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary, Bronze
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка

Ace of Spades — четвёртый студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, выпущенный 8 ноября 1980 года. Альбом занял 4 строчку UK Albums Chart и получил статус «золотого» в марте 1981 года. Ему предшествовал одноимённый сингл, выпущенный 27 октября, который добрался до 15 строчки в UK Singles Chart. Диск был записан в августе-сентябре 1980 года и спродюсирован Виком Майлом. Музыканты остались очень довольны работой продюсера, который, кроме того, занял место за звукорежиссёрским пультом (ранее эту обязанность выполняли сами музыканты). В одном интервью Лемми сказал: «Вик заставил меня петь, вместо того, чтоб я кричал», а Тейлор добавил: «и заставил меня играть на ударных более эффектно».

Отзывы о товаре 5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary, Bronze
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ace of Spades — четвёртый студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, выпущенный 8 ноября 1980 года. Альбом занял 4 строчку UK Albums Chart и получил статус «золотого» в марте 1981 года. Ему предшествовал одноимённый сингл, выпущенный 27 октября, который добрался до 15 строчки в UK Singles Chart. Диск был записан в августе-сентябре 1980 года и спродюсирован Виком Майлом. Музыканты остались очень довольны работой продюсера, который, кроме того, занял место за звукорежиссёрским пультом (ранее эту обязанность выполняли сами музыканты). В одном интервью Лемми сказал: «Вик заставил меня петь, вместо того, чтоб я кричал», а Тейлор добавил: «и заставил меня играть на ударных более эффектно».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5414939917653, Motorhead, Ace Of Spades виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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