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Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538925692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка

Tension - шестнадцатый студийный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный в 2023 году. Он не имеет центральной темы, но включает в себя разнообразные жанры электронной танцевальной музыки, такие как синти-поп, диско, фанк, хаус и EDM. Альбом наполнен энергичными и взрывными танцевальными хитами и яркими поп-композициями. К примеру, завораживающая электро-песня Padam Padam, которая открывает альбом. Или 10 Out Of 10, сделанная вместе с известным голландским продюсером Оливером Хелденсом. Релиз достиг первого места в чартах Австралии, Шотландии, Великобритании и США. Издание представлено на черном виниле.

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538925692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Tension - шестнадцатый студийный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный в 2023 году. Он не имеет центральной темы, но включает в себя разнообразные жанры электронной танцевальной музыки, такие как синти-поп, диско, фанк, хаус и EDM. Альбом наполнен энергичными и взрывными танцевальными хитами и яркими поп-композициями. К примеру, завораживающая электро-песня Padam Padam, которая открывает альбом. Или 10 Out Of 10, сделанная вместе с известным голландским продюсером Оливером Хелденсом. Релиз достиг первого места в чартах Австралии, Шотландии, Великобритании и США. Издание представлено на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kylie Minogue - Tension (4050538925692) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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