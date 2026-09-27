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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка

Переиздание альбома Second Helping американской рок-группы Lynyrd Skynyrd. Второй по счету альбом коллектива имел большой успех (достиг 12-ой строчки чарта), принес команде славу и запомнился всему миру супер-хитом Sweet Home Alabama. Впервые пластинка увидела свет в 1974 году и сегодня имеет статус дважды платиновой. Lynyrd Skynyrd - американская рок-группа, образованная в 1964 году. Коллектив просуществовал до 1977 года и распался после смерти трёх из десяти участников во время авиакатастрофы (в 1987 году произошло воссоединение команды). Наиболее популярными стали первые пять пластинок, которые получили золотой, платиновый и дважды платиновый статусы. Хит Sweet Home Alabama до сих пор перепевается многими группами, используется в кино, ТВ и играх.

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание альбома Second Helping американской рок-группы Lynyrd Skynyrd. Второй по счету альбом коллектива имел большой успех (достиг 12-ой строчки чарта), принес команде славу и запомнился всему миру супер-хитом Sweet Home Alabama. Впервые пластинка увидела свет в 1974 году и сегодня имеет статус дважды платиновой. Lynyrd Skynyrd - американская рок-группа, образованная в 1964 году. Коллектив просуществовал до 1977 года и распался после смерти трёх из десяти участников во время авиакатастрофы (в 1987 году произошло воссоединение команды). Наиболее популярными стали первые пять пластинок, которые получили золотой, платиновый и дважды платиновый статусы. Хит Sweet Home Alabama до сих пор перепевается многими группами, используется в кино, ТВ и играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Second Helping (0600753550175) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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