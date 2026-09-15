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Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка

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Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 1
Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 2
Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stefano Bollani
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 1
  • Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 2
  • Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588084010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stefano Bollani
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Vale A Cuba, Allinizio, About To Go, Un Giro Per Bahia, Cosmo, Argentata, Ciccio Rio, Quando Cи Silenzio, In Festa Sul Palco, Brain Food, Klara And The Sun, Radici, Essere Oro, Accadde Domani, Il Sentiero



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588084010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stefano Bollani
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Vale A Cuba, Allinizio, About To Go, Un Giro Per Bahia, Cosmo, Argentata, Ciccio Rio, Quando Cи Silenzio, In Festa Sul Palco, Brain Food, Klara And The Sun, Radici, Essere Oro, Accadde Domani, Il Sentiero


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stefano Bollani - Blooming (0196588084010) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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