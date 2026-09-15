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Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка

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Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 5
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1959
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey Big Band
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1959
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey Big Band
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома Арта Блэйки, выпущенного в 1959 году. Он отличается от типичных релизов Арта Блэйки, так как его регулярный квинтет был расширен, чтобы сформировать биг-бэнд для этих аранжировок. в записи альбома участвовали Джон Колтрейн и Дональд Бёрд. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Артур (Арт) Блэйки - американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк.Блейки был введен в Зал славы джаза Down Beat (в 1981 году). Посмертно он был введен в Зал славы современных барабанщиков в 1991 году и в Зал славы Грэмми (в 1998 и 2001 годах). В 2005 году он был удостоен премии Грэмми за жизненные достижения.

Отзывы о товаре Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1959
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey Big Band
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома Арта Блэйки, выпущенного в 1959 году. Он отличается от типичных релизов Арта Блэйки, так как его регулярный квинтет был расширен, чтобы сформировать биг-бэнд для этих аранжировок. в записи альбома участвовали Джон Колтрейн и Дональд Бёрд. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Артур (Арт) Блэйки - американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк.Блейки был введен в Зал славы джаза Down Beat (в 1981 году). Посмертно он был введен в Зал славы современных барабанщиков в 1991 году и в Зал славы Грэмми (в 1998 и 2001 годах). В 2005 году он был удостоен премии Грэмми за жизненные достижения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Big Band (4050538858655) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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