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The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка

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The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 1
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 2
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 3
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 4
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 5
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 6
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 7
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 8
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 9
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 1
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 2
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 3
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 4
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 5
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 6
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 7
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 8
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 9
  • The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262012929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Allman Brothers Band–Dreams, The Allman Brothers Band–Revival, The Allman Brothers Band–Midnight Rider, The Allman Brothers Band–In Memory Of Elizabeth Reed, The Allman Brothers Band–Statesboro Blues, The Allman Brothers Band–Melissa, The Allman Brothers Band–One Way Out, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, The Allman Brothers Band–Jessica, The Allman Brothers Band–Win, Lose Or Draw, The Allman Brothers Band–Crazy Love, The Allman Brothers Band–Just Ain't Easy, The Allman Brothers Band–An
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Allman Brothers Band–Dreams, The Allman Brothers Band–Revival, The Allman Brothers Band–Midnight Rider, The Allman Brothers Band–In Memory Of Elizabeth Reed, The Allman Brothers Band–Statesboro Blues, The Allman Brothers Band–Melissa, The Allman Brothers Band–One Way Out, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, The Allman Brothers Band–Jessica, The Allman Brothers Band–Win, Lose Or Draw, The Allman Brothers Band–Crazy Love, The Allman Brothers Band–Just Ain't Easy, The Allman Brothers Band–Angeline, The Allman Brothers Band–Straight From The Heart, The Allman Brothers Band–Good Clean Fun, The Allman Brothers Band–All Night Train, The Allman Joys–Crossroads, The Hour Glass*–Ain't No Good To Cry, Duane Allman–Goin Down Slow, Gregg Allman–These Days, Gregg Allman–The Dark End Of The Street

Отзывы о товаре The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262012929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Allman Brothers Band–Dreams, The Allman Brothers Band–Revival, The Allman Brothers Band–Midnight Rider, The Allman Brothers Band–In Memory Of Elizabeth Reed, The Allman Brothers Band–Statesboro Blues, The Allman Brothers Band–Melissa, The Allman Brothers Band–One Way Out, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, The Allman Brothers Band–Jessica, The Allman Brothers Band–Win, Lose Or Draw, The Allman Brothers Band–Crazy Love, The Allman Brothers Band–Just Ain't Easy, The Allman Brothers Band–An
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Allman Brothers Band–Dreams, The Allman Brothers Band–Revival, The Allman Brothers Band–Midnight Rider, The Allman Brothers Band–In Memory Of Elizabeth Reed, The Allman Brothers Band–Statesboro Blues, The Allman Brothers Band–Melissa, The Allman Brothers Band–One Way Out, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, The Allman Brothers Band–Jessica, The Allman Brothers Band–Win, Lose Or Draw, The Allman Brothers Band–Crazy Love, The Allman Brothers Band–Just Ain't Easy, The Allman Brothers Band–Angeline, The Allman Brothers Band–Straight From The Heart, The Allman Brothers Band–Good Clean Fun, The Allman Brothers Band–All Night Train, The Allman Joys–Crossroads, The Hour Glass*–Ain't No Good To Cry, Duane Allman–Goin Down Slow, Gregg Allman–These Days, Gregg Allman–The Dark End Of The Street
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Allman Brothers Band - Collected (8719262012929) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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