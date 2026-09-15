John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка
John Fogerty - второй сольный лонгплей знаменитого американского музыканта Джона Фогерти, бывшего вокалиста и гитариста группы Creedence Clearwater Revival, первоначально вышедший в 1975 году. В него вошли песни Rockin All Over The World, ставшая впоследствии знаменитой кавер-версией Status Quo, и Almost Saturday Night, ставшая кавер-версией Дэйва Эдмундса. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру, выпустив альбом The Blue Ridge Rangers. Потом с 1973 по 2009 ещё девять студийных альбомов под своим именем. Журнал Rolling Stones внес Фогерти в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born On The Bayou - в величайшие гитарные композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка