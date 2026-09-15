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John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка

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John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 1
John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 2
John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 3
John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
John Fogerty
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 1
  • John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 2
  • John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 3
  • John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
John Fogerty
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка

John Fogerty - второй сольный лонгплей знаменитого американского музыканта Джона Фогерти, бывшего вокалиста и гитариста группы Creedence Clearwater Revival, первоначально вышедший в 1975 году. В него вошли песни Rockin All Over The World, ставшая впоследствии знаменитой кавер-версией Status Quo, и Almost Saturday Night, ставшая кавер-версией Дэйва Эдмундса. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру, выпустив альбом The Blue Ridge Rangers. Потом с 1973 по 2009 ещё девять студийных альбомов под своим именем. Журнал Rolling Stones внес Фогерти в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born On The Bayou - в величайшие гитарные композиции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
John Fogerty
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
John Fogerty - второй сольный лонгплей знаменитого американского музыканта Джона Фогерти, бывшего вокалиста и гитариста группы Creedence Clearwater Revival, первоначально вышедший в 1975 году. В него вошли песни Rockin All Over The World, ставшая впоследствии знаменитой кавер-версией Status Quo, и Almost Saturday Night, ставшая кавер-версией Дэйва Эдмундса. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру, выпустив альбом The Blue Ridge Rangers. Потом с 1973 по 2009 ещё девять студийных альбомов под своим именем. Журнал Rolling Stones внес Фогерти в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born On The Bayou - в величайшие гитарные композиции.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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