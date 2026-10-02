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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 1
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6&quot; (82X7004BPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635983
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 - универсальный ноутбук для повседневных задач, учебы и домашнего использования. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 7320U и встроенной графике Radeon, он отлично справляется с работой в офисных приложениях, веб-серфингом и просмотром мультимедиа. Модель ориентирована на пользователей, которым важна доступная цена в сочетании с современной платформой и достаточной производительностью для базовых задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U с поддержкой 8 потоков обеспечивает уверенную работу в повседневных приложениях. Встроенная графика Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами и браузером, а также запускать простые игры. Связка процессора и видеоядра оптимальна для многозадачности начального уровня и работы с документами, хотя ресурсоемкие задачи вроде видеомонтажа будут для нее сложными.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран подходит для просмотра фильмов и веб-контента, хотя яркость может быть недостаточной для комфортной работы на улице в солнечную погоду.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя для хранения большой медиатеки может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с пластиковыми панелями, что обеспечивает баланс между прочностью и весом. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычном использовании, что подходит для учебы или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

В оснащение входят USB-порты, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много файлов локально. Производительности достаточно для базовых задач, но не для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео. Модель оптимальна для студентов, офисных работников и пользователей, которым нужен надежный ноутбук для повседневных задач без излишеств.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 - универсальный ноутбук для повседневных задач, учебы и домашнего использования. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 7320U и встроенной графике Radeon, он отлично справляется с работой в офисных приложениях, веб-серфингом и просмотром мультимедиа. Модель ориентирована на пользователей, которым важна доступная цена в сочетании с современной платформой и достаточной производительностью для базовых задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U с поддержкой 8 потоков обеспечивает уверенную работу в повседневных приложениях. Встроенная графика Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами и браузером, а также запускать простые игры. Связка процессора и видеоядра оптимальна для многозадачности начального уровня и работы с документами, хотя ресурсоемкие задачи вроде видеомонтажа будут для нее сложными.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран подходит для просмотра фильмов и веб-контента, хотя яркость может быть недостаточной для комфортной работы на улице в солнечную погоду.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя для хранения большой медиатеки может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с пластиковыми панелями, что обеспечивает баланс между прочностью и весом. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычном использовании, что подходит для учебы или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

В оснащение входят USB-порты, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много файлов локально. Производительности достаточно для базовых задач, но не для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео. Модель оптимальна для студентов, офисных работников и пользователей, которым нужен надежный ноутбук для повседневных задач без излишеств.

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Отзывы


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