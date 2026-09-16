Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)
Этот ноутбук TECNO сочетает в себе стиль и производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с документами, просмотра фильмов и комфортного интернет-сёрфинга — всё выглядит чётко и ярко. Благодаря процессору Intel с частотой 2,1 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти устройство справляется с повседневными задачами без задержек. Компактный для своего класса — весит всего 1,75 кг, а прочный алюминиевый корпус не боится активной жизни. 512 ГБ SSD обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер расширяет ваши возможности по работе с фото и документами. Современный Bluetooth v5.4 облегчает подключение аксессуаров. Уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступить к работе. Лаконичный серый цвет подчеркнёт ваш вкус и деловой стиль.
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