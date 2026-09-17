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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 450 руб. 
Начислим 728 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004)
45 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004)

Ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма — это простор для работы и развлечений без лишних компромиссов. Детализированное изображение в разрешении 1920x1080 на IPS-матрице порадует насыщенными цветами и широкими углами обзора. Мощный процессор AMD, современная оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный отклик в любых задачах, от офисных приложений до простого монтажа или учебы. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно сразу установить ту, что подходит именно вам. А с поддержкой Bluetooth v5.2 обмениваться файлами и подключать устройства будет просто и быстро.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма — это простор для работы и развлечений без лишних компромиссов. Детализированное изображение в разрешении 1920x1080 на IPS-матрице порадует насыщенными цветами и широкими углами обзора. Мощный процессор AMD, современная оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный отклик в любых задачах, от офисных приложений до простого монтажа или учебы. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно сразу установить ту, что подходит именно вам. А с поддержкой Bluetooth v5.2 обмениваться файлами и подключать устройства будет просто и быстро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DT8CD.004) - по цене 45450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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