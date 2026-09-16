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Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14)

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Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 1
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 2
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 3
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 4
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 5
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 1
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 2
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 3
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 4
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 5
  • Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6&quot; IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 870 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14)
46 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.65

Описание товара Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14)

Rikor представил ноутбук, который сочетает стиль и практичность – строгий черный корпус, компактные размеры и вес всего 1,65 кг позволяют брать его с собой куда угодно. Экран с диагональю 15,6 дюйма и четким IPS-матриксом Full HD (1920x1080) порадует сочной картинкой, а стандартная частота обновления 60 Гц подарит комфорт при серфинге и работе с документами. Подсветка клавиатуры добавит удобства при наборе текстов в вечернее время. Благодаря современной оперативной памяти DDR4, процессору Intel Core i5 и операционной системе Windows 11 Pro ноутбук подойдёт для учебы, работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Rikor представил ноутбук, который сочетает стиль и практичность – строгий черный корпус, компактные размеры и вес всего 1,65 кг позволяют брать его с собой куда угодно. Экран с диагональю 15,6 дюйма и четким IPS-матриксом Full HD (1920x1080) порадует сочной картинкой, а стандартная частота обновления 60 Гц подарит комфорт при серфинге и работе с документами. Подсветка клавиатуры добавит удобства при наборе текстов в вечернее время. Благодаря современной оперативной памяти DDR4, процессору Intel Core i5 и операционной системе Windows 11 Pro ноутбук подойдёт для учебы, работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (8484EE14) - по цене 46870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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