Мобильный телефон teXet TM-D314 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон teXet TM-D314 Black
Сотовый телефон Texet TM-D314 может похвастаться корпусом с высокой степенью защиты, уберегающей его от негативного воздействия агрессивных внешних факторов и образования визуальных повреждений. Это компактное устройство обладает поддержкой 2 SIM-карт, что по достоинству оценят все те, кто часто совершает множество вызовов. Большие кнопки и интуитивно понятный интерфейс сотового телефона Texet TM-D314 понравятся пожилым людям. Мощному аккумулятору емкостью 2500 мАч не нужна плановая подзарядка на протяжении длительного времени. Подключив гарнитуру к разъему mini jack 3.5 мм, вы насладитесь любимыми композициями через MP3-плеер или FM-тюнер. После установки карты памяти максимального объема (16 Гб) у вас появится регулярный доступ к наиболее важным файлам.
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