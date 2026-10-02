Жесткий диск HDD WD 22TB (WD221KFGX)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD WD 22TB (WD221KFGX)
Рішення для малих і середніх підприємств WD Red Pro спеціально створений для роботи в умовах щораз більших навантажень у комерційних середовищах і призначений для систем NAS середнього та великого розміру з 16 і менше відсіками. Мережні пристрої зберігання для великих підприємств Зробіть свій бізнес ефективнішим, надавши своїм співробітникам можливості швидко та надійно синхронізувати файли, архівувати результати роботи та обмінюватися ними з клієнтами. Технологія NASware 3.0 Зручна інтеграція, надійний захист даних і оптимальна швидкодія для більш вимогливих систем NAS великої місткості. Сумісність із системами NAS Жорсткий диск WD Red Pro з технологією NASware гарантують ідеальне поєднання швидкодії й надійності у великих середовищах систем NAS і масивів RAID. WD Red Pro. Спеціально для великих систем NAS Оснастіть свою систему NAS накопичувачами WD Red Pro , щоб виконувати різні дії з тією ж швидкістю, з якою працює ваша компанія, і легко інтегрувати їх у наявну мережеву інфраструктуру. Використовуючи спеціалізовані накопичувачі WD Red Pro для NAS, ви робите свій бізнес ефективніше, адже ваші працівники можуть швидко обмінюватися файлами та надійно архівувати результати роботи. Поліпшений захист відсіків систем NAS від ударів Багатовісьовий датчик автоматично виявляє важковловний струсу, які можуть виникати в системах NAS великої місткості, а система динамічного керування висотою польоту головок компенсує ці рухи, захищаючи у такий спосіб дані. Простота резервного копіювання та оновлення Доступна для завантаження безплатна програма Acronis True Image WD Edition дає змогу клонувати диски, а також створювати резервні копії операційної системи, застосунків, налаштувань і всіх даних.
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