Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007)
Жесткому диску Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] Вы сможете доверить хранение аудиофайлов, видеороликов, фотографий, текстовых документов и многих других виртуальных данных. Вас порадует впечатляющий объем HDD представленной модели, составляющий 2 ТБ. Наиболее часто запрашиваемую пользователем информацию данный винчестер разместит на 128 МБ объема кэша для ее более быстрой загрузки. Подключение рассматриваемого представителя комплектующего оборудования к компьютеру производится при помощи интерфейса стандарта SATA III с параметрами пропускной способности 6 Гбит/с. Достойные показатели ударостойкости при работе и хранении, составляющие 400 и 1000 G соответственно, позволят использовать Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] в качестве переносного винчестера. При простое данная техника испускает всего лишь 22 дБ шума, в процессе своего функционирования этот параметр увеличивается на 2 дБ. Дополнительное быстродействие в процессе загрузки виртуальных данных обеспечено 5400 rpm скорости вращения шпинделя. Данная модель обладает стандартной толщиной, составляющей 0.7 см.
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