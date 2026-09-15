Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 632808
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Загружаем...
5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328004983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seventh Mirror, Cybernetic Dreams, Interference, Computer Garden, Pyramid, Halide Crystals, Integratron, Imaginary Forces, Phantom LFO, Opticks, Mannequin, Mind In Light, Palantir, Vertigo Of Flaws, Exit Syndrome, Stasi, Atomic Voyage, Ultraviolet, Violence Cascades, Traumsprache, Zeitgeber, Prism, Threnody, Mind Oscillation, Hidden Machine, Transhuman, Ionization, Cloud Chamber, Harmonic Oscillator
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328004983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seventh Mirror, Cybernetic Dreams, Interference, Computer Garden, Pyramid, Halide Crystals, Integratron, Imaginary Forces, Phantom LFO, Opticks, Mannequin, Mind In Light, Palantir, Vertigo Of Flaws, Exit Syndrome, Stasi, Atomic Voyage, Ultraviolet, Violence Cascades, Traumsprache, Zeitgeber, Prism, Threnody, Mind Oscillation, Hidden Machine, Transhuman, Ionization, Cloud Chamber, Harmonic Oscillator
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Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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