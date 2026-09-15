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Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка

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Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 5
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 6
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 7
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Marathon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 6
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 7
  • Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Marathon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Marathon, How Are You?, Breathing Lessons, Hands Up, Streets Of Gold (Chapter 14), Blind Side Of The Heart, Return To Forever, Too Deep, You Know I Know (Chapter 12), Rise And Shine, Worlds Apart (Chapter 16)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marathon, How Are You?, Breathing Lessons, Hands Up, Streets Of Gold (Chapter 14), Blind Side Of The Heart, Return To Forever, Too Deep, You Know I Know (Chapter 12), Rise And Shine, Worlds Apart (Chapter 16)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Marathon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Marathon, How Are You?, Breathing Lessons, Hands Up, Streets Of Gold (Chapter 14), Blind Side Of The Heart, Return To Forever, Too Deep, You Know I Know (Chapter 12), Rise And Shine, Worlds Apart (Chapter 16)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marathon, How Are You?, Breathing Lessons, Hands Up, Streets Of Gold (Chapter 14), Blind Side Of The Heart, Return To Forever, Too Deep, You Know I Know (Chapter 12), Rise And Shine, Worlds Apart (Chapter 16)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Marathon (4029759159650) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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