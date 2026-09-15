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0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка

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0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 1
0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 2
0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 3
0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 4
0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jeff Beck, Johnny Depp
Альбом (сингл)
18
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 1
  • 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 2
  • 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 3
  • 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 4
  • 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632670
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jeff Beck, Johnny Depp
Альбом (сингл)
18
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка

Альбом, записанный совместно гитаристом Джеффом Беком и актёром, продюсером и музыкантом Джонни Деппом, выпущенный в 2022 году. В альбом вошли две композиции, написанные Джони Деппом, This Is a Song for Miss Hedy Lamarr и Sad MotherF*ckin Parade (в соавторстве с Джефом Беком) и кавер-версии известных поп- и рок-стандартов, среди которых песни Killing Joke, The Beach Boys, Marvin Gaye, The Miracles, The Velvet Underground, The Everly Brothers и Дженис Иан. Издание на чёрном виниле.

Отзывы о товаре 0603497847150, Beck, Jeff; Depp, Johnny, 18 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jeff Beck, Johnny Depp
Альбом (сингл)
18
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом, записанный совместно гитаристом Джеффом Беком и актёром, продюсером и музыкантом Джонни Деппом, выпущенный в 2022 году. В альбом вошли две композиции, написанные Джони Деппом, This Is a Song for Miss Hedy Lamarr и Sad MotherF*ckin Parade (в соавторстве с Джефом Беком) и кавер-версии известных поп- и рок-стандартов, среди которых песни Killing Joke, The Beach Boys, Marvin Gaye, The Miracles, The Velvet Underground, The Everly Brothers и Дженис Иан. Издание на чёрном виниле.
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