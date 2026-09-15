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The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка

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The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 1
The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 2
The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Trio
Альбом (сингл)
Conflagration
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 1
  • The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 2
  • The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Trio
Альбом (сингл)
Conflagration
Жанр
Jazz
Трек-лист
Conflagration, Malachite, Nuts, 6's And 7's, B, Afore The Morrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка

"Conflagration" - переиздание второго студийного альбома группы The Trio, вышедшего в 1971 году. В записи приняли участие приглашенные музыканты, такие как английский альт-саксофонист Майк Осборн, джазовый контрабасист Дэйв Холланд, британский саксофонист Стэн Сульцманн, английский трубач Марк Чариг, британский джазовый барабанщик Джон Маршалл и американский джазовый пианист Чика Кориа. Издание представлено на черном виниле. The Trio - британская джазовая группа, образованная в 1969 году. Она состояла из трех выдающихся музыкантов: Джона Сурмана (саксофон, кларнет), Барре Филлипса (контрабас) и Стью Мартина (ударные). The Trio играли свободный джаз, смешивая элементы блюза, фолка, рок-музыки и классической музыки. Группа также выступала на разных фестивалях и концертах, сотрудничая с такими музыкантами, как Чик Кориа, Дэйв Холланд, Джон Маклафлин и другие. The Trio считается одной из самых влиятельных и уникальных групп в истории британского джаза.

Отзывы о товаре The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Trio
Альбом (сингл)
Conflagration
Жанр
Jazz
Трек-лист
Conflagration, Malachite, Nuts, 6's And 7's, B, Afore The Morrow
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Conflagration" - переиздание второго студийного альбома группы The Trio, вышедшего в 1971 году. В записи приняли участие приглашенные музыканты, такие как английский альт-саксофонист Майк Осборн, джазовый контрабасист Дэйв Холланд, британский саксофонист Стэн Сульцманн, английский трубач Марк Чариг, британский джазовый барабанщик Джон Маршалл и американский джазовый пианист Чика Кориа. Издание представлено на черном виниле. The Trio - британская джазовая группа, образованная в 1969 году. Она состояла из трех выдающихся музыкантов: Джона Сурмана (саксофон, кларнет), Барре Филлипса (контрабас) и Стью Мартина (ударные). The Trio играли свободный джаз, смешивая элементы блюза, фолка, рок-музыки и классической музыки. Группа также выступала на разных фестивалях и концертах, сотрудничая с такими музыкантами, как Чик Кориа, Дэйв Холланд, Джон Маклафлин и другие. The Trio считается одной из самых влиятельных и уникальных групп в истории британского джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Trio - Conflagration (5060672881104) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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