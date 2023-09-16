Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка
Cant Buy A Thrill - дебютный студийный альбом американской рок-группы Steely Dan, вышедший в 1972 году. У альбома жёсткая структура песен: звучание охватывает стили софт-рок, фолк-рок и поп, а тексты получились философскими, эллиптическими. Альбом стал коммерчески успешным. Он занял 17-е место в американском чарте альбомов Billboard и получил платиновый статус в США. Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 - с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых - Two Against Nature - получила Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Первый альбом лос-анджелесской группы Steely Dan - вышел 27 ноября 1972 года . Это переиздание 2022 г. в разворотном альбоме в полным соответствии с оформлением первоисточника . По музыке и звуку все понравилось .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Cant Buy a Thrill вошел во многие списки "великих альбомов". По выходу сразу стал очень популярен в США и даже в Англии . По стилю - смесь рока, джаза, латинской музыки . С этого альбома началось мое знакомство с группой - поздние альбомы тоже не разочаровывают . Очень рекомендую , тем более по такой цене .
Отзывы о товаре Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка
Достоинства:
Первый альбом лос-анджелесской группы Steely Dan - вышел 27 ноября 1972 года . Это переиздание 2022 г. в разворотном альбоме в полным соответствии с оформлением первоисточника . По музыке и звуку все понравилось .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Cant Buy a Thrill вошел во многие списки "великих альбомов". По выходу сразу стал очень популярен в США и даже в Англии . По стилю - смесь рока, джаза, латинской музыки . С этого альбома началось мое знакомство с группой - поздние альбомы тоже не разочаровывают . Очень рекомендую , тем более по такой цене .