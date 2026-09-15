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Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158021448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158021448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Finest Finger (coloured) (8016158021448) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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