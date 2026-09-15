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Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка

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Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка - фото 1
Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Osage Tribe
Альбом (сингл)
Arrow Head
Жанр
Jazz
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка - фото 1
  • Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it
Barcode
[8016158113754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Osage Tribe
Альбом (сингл)
Arrow Head
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hajenhanhowa, Arrow Head, Cerchio Di Luce, Soffici Bianchi Veli, Orizzonti Senza Fine

Отзывы о товаре Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it
Barcode
[8016158113754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Osage Tribe
Альбом (сингл)
Arrow Head
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hajenhanhowa, Arrow Head, Cerchio Di Luce, Soffici Bianchi Veli, Orizzonti Senza Fine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Osage Tribe - Arrow Head (coloured) (8016158113754) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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