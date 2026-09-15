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Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка

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Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 1
Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 2
Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 3
Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Peterson Loueke
Альбом (сингл)
HH Reimagined
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 1
  • Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 2
  • Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 3
  • Lionel Loueke &amp; Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Peterson Loueke
Альбом (сингл)
HH Reimagined
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One Finger Snap Version, Watermelon Man Version, Driftin Version, Hang Up You Hang Up Version, Tell Me A Bedtime Story Version, Butterfly Version



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Peterson Loueke
Альбом (сингл)
HH Reimagined
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One Finger Snap Version, Watermelon Man Version, Driftin Version, Hang Up You Hang Up Version, Tell Me A Bedtime Story Version, Butterfly Version


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lionel Loueke & Gilles Peterson - HH Reimagined (5060509791583) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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