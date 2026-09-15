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I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка

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I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 1
I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 2
I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 3
I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 4
I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
I Teoremi
Альбом (сингл)
I Teoremi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 1
  • I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 2
  • I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 3
  • I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 4
  • I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
I Teoremi
Альбом (сингл)
I Teoremi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Impressione, Mare Della Tranquillitа, Passi Da Gigante, Nuvola Che Copri Il Sole, Qualcosa DIrreale, Il Dialogo DUn Pazzo, A Chi Non Sarа Piщ

Отзывы о товаре I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
I Teoremi
Альбом (сингл)
I Teoremi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Impressione, Mare Della Tranquillitа, Passi Da Gigante, Nuvola Che Copri Il Sole, Qualcosa DIrreale, Il Dialogo DUn Pazzo, A Chi Non Sarа Piщ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


I Teoremi - I Teoremi (8016158304541) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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