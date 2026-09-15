Top.Mail.Ru
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 1
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 2
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 3
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gleemen
Альбом (сингл)
Gleemen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 1
  • Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 2
  • Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 3
  • Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016157880558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gleemen
Альбом (сингл)
Gleemen
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016157880558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gleemen
Альбом (сингл)
Gleemen
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gleemen - Gleemen (coloured) (8016157880558) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...