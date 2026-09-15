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Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
BIRDY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0884108005439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
BIRDY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка

Альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1985 году. Альбом является саундтреком к одноименному фильму Алана Паркера, Птаха в русском прокате. Издание на чёрном 180-гр виниле, запись на половинной скорости, содержит код на скачивание альбома с официального сайта в формате Hi-Res (аудио высокого разрешения). Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0884108005439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
BIRDY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1985 году. Альбом является саундтреком к одноименному фильму Алана Паркера, Птаха в русском прокате. Издание на чёрном 180-гр виниле, запись на половинной скорости, содержит код на скачивание альбома с официального сайта в формате Hi-Res (аудио высокого разрешения). Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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