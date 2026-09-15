Top.Mail.Ru
Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Kamikaze
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577094927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Kamikaze
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ringer, Greatest, Lucky You (Feat. Joyner Lucas), Paul (Skit), Normal, Em Calls Paul (Skit), Stepping Stone, Not Alike (Feat. Royce Da 5'9), Kamikaze, Fall, Nice Guy, Good Guy (Feat. Jessie Reyez), Venom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Ringer, Greatest, Lucky You (Feat. Joyner Lucas), Paul (Skit), Normal, Em Calls Paul (Skit), Stepping Stone, Not Alike (Feat. Royce Da 5'9), Kamikaze, Fall, Nice Guy, Good Guy (Feat. Jessie Reyez), Venom

Отзывы о товаре Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577094927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Kamikaze
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ringer, Greatest, Lucky You (Feat. Joyner Lucas), Paul (Skit), Normal, Em Calls Paul (Skit), Stepping Stone, Not Alike (Feat. Royce Da 5'9), Kamikaze, Fall, Nice Guy, Good Guy (Feat. Jessie Reyez), Venom
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Ringer, Greatest, Lucky You (Feat. Joyner Lucas), Paul (Skit), Normal, Em Calls Paul (Skit), Stepping Stone, Not Alike (Feat. Royce Da 5'9), Kamikaze, Fall, Nice Guy, Good Guy (Feat. Jessie Reyez), Venom
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - Kamikaze (0602577094927) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...