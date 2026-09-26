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July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка

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July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 1
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 2
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 3
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 4
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 5
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
July
Альбом (сингл)
The Second Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 1
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 2
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 3
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 4
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 5
  • July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
July
Альбом (сингл)
The Second Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Missed It All, My Clown, Dandelion Seed, The Stamping Machine, A Bird Lived, Her, The Way, Friendly Man, I See, The Girl In The Cafe, You See Me, I See You, Man Outside, Move On Sweet Flower, Hallo To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка

"The Second Of July" - альбом 1995 года группы July. Он был записан музыкантами Томом Ньюманом и Питером Куком в 1968 году, но по ряду причин был выпущен позднее, в 1995 году. Он представляет собой сборник демо-записей, записанных в Лондоне в начале 1968 года до выхода дебютного альбома July "July". Релиз содержит ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки песен. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. July - психоделик-рок группа из Илинга, Лондон, активная с 1968 по 1969 годы. Музыка группы представляла собой смесь психоделических рок- и поп-музыки, дополненную пышными гармониями, акустическими гитарами, клавишными и сложными партиями соло-гитары. Хотя ни одна из пластинок группы не попала в чарты Великобритании или США, группа известна своими песнями "My Clown", "Dandelion Seeds" и "The Way", которые регулярно попадают на различные компиляции.

Отзывы о товаре July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
July
Альбом (сингл)
The Second Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Missed It All, My Clown, Dandelion Seed, The Stamping Machine, A Bird Lived, Her, The Way, Friendly Man, I See, The Girl In The Cafe, You See Me, I See You, Man Outside, Move On Sweet Flower, Hallo To Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Second Of July" - альбом 1995 года группы July. Он был записан музыкантами Томом Ньюманом и Питером Куком в 1968 году, но по ряду причин был выпущен позднее, в 1995 году. Он представляет собой сборник демо-записей, записанных в Лондоне в начале 1968 года до выхода дебютного альбома July "July". Релиз содержит ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки песен. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. July - психоделик-рок группа из Илинга, Лондон, активная с 1968 по 1969 годы. Музыка группы представляла собой смесь психоделических рок- и поп-музыки, дополненную пышными гармониями, акустическими гитарами, клавишными и сложными партиями соло-гитары. Хотя ни одна из пластинок группы не попала в чарты Великобритании или США, группа известна своими песнями "My Clown", "Dandelion Seeds" и "The Way", которые регулярно попадают на различные компиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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