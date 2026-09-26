July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара July - The Second Of (5060672880480) виниловая пластинка
"The Second Of July" - альбом 1995 года группы July. Он был записан музыкантами Томом Ньюманом и Питером Куком в 1968 году, но по ряду причин был выпущен позднее, в 1995 году. Он представляет собой сборник демо-записей, записанных в Лондоне в начале 1968 года до выхода дебютного альбома July "July". Релиз содержит ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки песен. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. July - психоделик-рок группа из Илинга, Лондон, активная с 1968 по 1969 годы. Музыка группы представляла собой смесь психоделических рок- и поп-музыки, дополненную пышными гармониями, акустическими гитарами, клавишными и сложными партиями соло-гитары. Хотя ни одна из пластинок группы не попала в чарты Великобритании или США, группа известна своими песнями "My Clown", "Dandelion Seeds" и "The Way", которые регулярно попадают на различные компиляции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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