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Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка

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Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 6
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 7
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 8
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 9
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 10
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 11
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Garrett
Альбом (сингл)
Sketches Of MD
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 6
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 7
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 8
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 9
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 10
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 11
  • Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203104211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Garrett
Альбом (сингл)
Sketches Of MD
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203104211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Garrett
Альбом (сингл)
Sketches Of MD
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Garrett - Sketches Of MD (coloured) (0673203104211) виниловая пластинка - по цене 6980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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