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Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка

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Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 1
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 2
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 3
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 4
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 5
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 6
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 7
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 8
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 9
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 10
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 10
  • Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tune Number One, Cubism, Yam Yam 1, Moments Notice, Isolation, Subtle Tragedy, Zurich, Blues, Yam Yam II



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tune Number One, Cubism, Yam Yam 1, Moments Notice, Isolation, Subtle Tragedy, Zurich, Blues, Yam Yam II


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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