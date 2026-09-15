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Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка

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Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка - фото 1
Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ernestine Anderson
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка - фото 1
  • Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ernestine Anderson
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка

Карьера джазовой и блюзовой певицы Эрнестин Андерсон (1928-2016) продолжалась более шести десятилетий, она записала более 30 альбомов. Она четыре раза номинировалась на премию Грэмми. Ее участие в альбоме Джиджи Грайса Nicas Tempo 1955 года привело к гастролям по Скандинавии с трубачом Рольфом Эриксоном, где она записала большую часть музыки на этом LP под названием Little Girl Blue. В записи участвовали, в частности, Дюк Джордан, Кларк Терри и Арт Фармер.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ernestine Anderson
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Карьера джазовой и блюзовой певицы Эрнестин Андерсон (1928-2016) продолжалась более шести десятилетий, она записала более 30 альбомов. Она четыре раза номинировалась на премию Грэмми. Ее участие в альбоме Джиджи Грайса Nicas Tempo 1955 года привело к гастролям по Скандинавии с трубачом Рольфом Эриксоном, где она записала большую часть музыки на этом LP под названием Little Girl Blue. В записи участвовали, в частности, Дюк Джордан, Кларк Терри и Арт Фармер.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ernestine Anderson - Little Girl Blue (8435723700333) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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