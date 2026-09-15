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Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка

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Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка - фото 1
Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Paradiesw?rts D??l
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr/Pilz
Barcode
[4059251399094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Paradiesw?rts D??l
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Love Is Peace, Eternal Flow, Snow Your Thurst And Sun Your Open Mouth, Paramechanische Welt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr/Pilz
Barcode
[4059251399094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Paradiesw?rts D??l
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Love Is Peace, Eternal Flow, Snow Your Thurst And Sun Your Open Mouth, Paramechanische Welt
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Duul - Paradieswarts Duul (4059251399094) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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