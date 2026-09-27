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Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка

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Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка - фото 1
Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Lorez Alexandria
Альбом (сингл)
Nature Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627435
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Lorez Alexandria
Альбом (сингл)
Nature Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lorez Alexandria - Nature Boy (8435723700111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Lorez Alexandria
Альбом (сингл)
Nature Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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