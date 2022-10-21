Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка
Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на виниле цвета кроваво-красного мрамора. У конверта немного замят верхний левый угол. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратный лауреат премии Грэмми, исполнитель десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, его третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка