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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602445790067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка

Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на виниле цвета кроваво-красного мрамора. У конверта немного замят верхний левый угол. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратный лауреат премии Грэмми, исполнитель десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, его третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.

Отзывы о товаре Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602445790067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на виниле цвета кроваво-красного мрамора. У конверта немного замят верхний левый угол. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратный лауреат премии Грэмми, исполнитель десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, его третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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