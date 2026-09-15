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Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0843930021147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Трек-лист
Jump Then Fall, Untouchable, Forever & Always (Piano Version), Come In With The Rain, Superstar, The Other The Door, Fearless, Fifteen, Love Story, Hey Stephen, White Horse, You Belong With Me, Breathe, Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Loved You, Forever & Always, The Best Day, Change
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jump Then Fall, Untouchable, Forever & Always (Piano Version), Come In With The Rain, Superstar, The Other The Door, Fearless, Fifteen, Love Story, Hey Stephen, White Horse, You Belong With Me, Breathe, Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Loved You, Forever & Always, The Best Day, Change

Отзывы о товаре Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0843930021147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Трек-лист
Jump Then Fall, Untouchable, Forever & Always (Piano Version), Come In With The Rain, Superstar, The Other The Door, Fearless, Fifteen, Love Story, Hey Stephen, White Horse, You Belong With Me, Breathe, Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Loved You, Forever & Always, The Best Day, Change
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jump Then Fall, Untouchable, Forever & Always (Piano Version), Come In With The Rain, Superstar, The Other The Door, Fearless, Fifteen, Love Story, Hey Stephen, White Horse, You Belong With Me, Breathe, Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Loved You, Forever & Always, The Best Day, Change
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Fearless (0843930021147) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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