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Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка

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Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670851]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка

Against - седьмой студийный альбом Sepultura, изначально выпущенный в октябре 1998 года. Это первый альбом группы с новым вокалистом Дерриком Грином, который заменил основателя Sepultura Макса Кавалеру, ушедшего из группы в 1997 году. Переиздание 2022 года. Издание на 180-граммовом виниле. Запись на половинной скорости. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. Sepultura является одним из важнейших коллективов в таких направлениях как дэт-метал и трэш-метал. Общие продажи альбомов Sepultura составляют более пятнадцати миллионов копий, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует об их несомненном коммерческом успехе.

Отзывы о товаре Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670851]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Against - седьмой студийный альбом Sepultura, изначально выпущенный в октябре 1998 года. Это первый альбом группы с новым вокалистом Дерриком Грином, который заменил основателя Sepultura Макса Кавалеру, ушедшего из группы в 1997 году. Переиздание 2022 года. Издание на 180-граммовом виниле. Запись на половинной скорости. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. Sepultura является одним из важнейших коллективов в таких направлениях как дэт-метал и трэш-метал. Общие продажи альбомов Sepultura составляют более пятнадцати миллионов копий, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует об их несомненном коммерческом успехе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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