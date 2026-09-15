Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 626657
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Загружаем...
3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670851]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка
Against - седьмой студийный альбом Sepultura, изначально выпущенный в октябре 1998 года. Это первый альбом группы с новым вокалистом Дерриком Грином, который заменил основателя Sepultura Макса Кавалеру, ушедшего из группы в 1997 году. Переиздание 2022 года. Издание на 180-граммовом виниле. Запись на половинной скорости. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. Sepultura является одним из важнейших коллективов в таких направлениях как дэт-метал и трэш-метал. Общие продажи альбомов Sepultura составляют более пятнадцати миллионов копий, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует об их несомненном коммерческом успехе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670851]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Against
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Against - седьмой студийный альбом Sepultura, изначально выпущенный в октябре 1998 года. Это первый альбом группы с новым вокалистом Дерриком Грином, который заменил основателя Sepultura Макса Кавалеру, ушедшего из группы в 1997 году. Переиздание 2022 года. Издание на 180-граммовом виниле. Запись на половинной скорости. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. Sepultura является одним из важнейших коллективов в таких направлениях как дэт-метал и трэш-метал. Общие продажи альбомов Sepultura составляют более пятнадцати миллионов копий, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует об их несомненном коммерческом успехе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sepultura, Against (Half Speed) (4050538670851) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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