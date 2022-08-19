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Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка

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Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 1
Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 2
Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Inked In Blood
Жанр
Зарубежный Death Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 1
  • Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 2
  • Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676456710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Inked In Blood
Жанр
Зарубежный Death Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка

Inked in Blood-девятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary. Он был краудфандирован через Kickstarter, а затем выпущен 28 октября 2014 года на лейбле Gibtown Music/Relapse Records. Это первый студийный альбом с басистом Терри Батлером и ведущим гитаристом Кенни Эндрюсом, что делает его первым некрологом, в котором Фрэнк Уоткинс не играет на басу с 1989 года Slowly We Rot.

Отзывы о товаре Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676456710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Inked In Blood
Жанр
Зарубежный Death Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Inked in Blood-девятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary. Он был краудфандирован через Kickstarter, а затем выпущен 28 октября 2014 года на лейбле Gibtown Music/Relapse Records. Это первый студийный альбом с басистом Терри Батлером и ведущим гитаристом Кенни Эндрюсом, что делает его первым некрологом, в котором Фрэнк Уоткинс не играет на басу с 1989 года Slowly We Rot.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obituary - Inked In Blood (coloured) (0781676456710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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