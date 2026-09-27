Top.Mail.Ru
London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка London Brew, London Brew (coloured) (0888072514270) - фото 1
Виниловая пластинка London Brew, London Brew (coloured) (0888072514270) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка London Brew, London Brew (coloured) (0888072514270) - фото 1
  • Виниловая пластинка London Brew, London Brew (coloured) (0888072514270) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626495
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка

London Brew - дебютный альбом группы London Brew, состоящей из десятка британских джазовых музыкантов, включая Нубию Гарсию, ведущего BBC Radio 1 Бенджи Би, а также нескольких участников групп Sons of Kemet и The Invisible. Альбом был выпущен 31 марта 2023 года. Издание на бордовом виниле. Группа была собрана продюсером и гитаристом Мартином Терефе и исполнительным продюсером Брюсом Лампковым для серии концертов в крупных городах Европы, начиная с концерта в Барбикан-центре, посвященного 50-летию альбома Майлза Дэвиса Bitches Brew, который был отменен из-за пандемии COVID-19.

Отзывы о товаре London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
London Brew - дебютный альбом группы London Brew, состоящей из десятка британских джазовых музыкантов, включая Нубию Гарсию, ведущего BBC Radio 1 Бенджи Би, а также нескольких участников групп Sons of Kemet и The Invisible. Альбом был выпущен 31 марта 2023 года. Издание на бордовом виниле. Группа была собрана продюсером и гитаристом Мартином Терефе и исполнительным продюсером Брюсом Лампковым для серии концертов в крупных городах Европы, начиная с концерта в Барбикан-центре, посвященного 50-летию альбома Майлза Дэвиса Bitches Brew, который был отменен из-за пандемии COVID-19.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...