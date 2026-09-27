London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626495
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка
London Brew - дебютный альбом группы London Brew, состоящей из десятка британских джазовых музыкантов, включая Нубию Гарсию, ведущего BBC Radio 1 Бенджи Би, а также нескольких участников групп Sons of Kemet и The Invisible. Альбом был выпущен 31 марта 2023 года. Издание на бордовом виниле. Группа была собрана продюсером и гитаристом Мартином Терефе и исполнительным продюсером Брюсом Лампковым для серии концертов в крупных городах Европы, начиная с концерта в Барбикан-центре, посвященного 50-летию альбома Майлза Дэвиса Bitches Brew, который был отменен из-за пандемии COVID-19.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
London Brew - дебютный альбом группы London Brew, состоящей из десятка британских джазовых музыкантов, включая Нубию Гарсию, ведущего BBC Radio 1 Бенджи Би, а также нескольких участников групп Sons of Kemet и The Invisible. Альбом был выпущен 31 марта 2023 года. Издание на бордовом виниле. Группа была собрана продюсером и гитаристом Мартином Терефе и исполнительным продюсером Брюсом Лампковым для серии концертов в крупных городах Европы, начиная с концерта в Барбикан-центре, посвященного 50-летию альбома Майлза Дэвиса Bitches Brew, который был отменен из-за пандемии COVID-19.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
London Brew - London Brew (coloured) (0888072514270) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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