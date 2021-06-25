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John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка

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John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 1
John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 2
John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
Boy From Michigan
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 1
  • John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 2
  • John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias, Bella Union
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
Boy From Michigan
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американского музыканта Джона Гранта. Он был выпущен на лейбле Partisan Records 25 июня 2021 года.

Отзывы о товаре John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias, Bella Union
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
Boy From Michigan
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Пятый студийный альбом американского музыканта Джона Гранта. Он был выпущен на лейбле Partisan Records 25 июня 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Grant - Boy From Michigan (5400863045340) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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